Слухи: Стали известны ключевые характеристики Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro

MForum.ru

Слухи: Стали известны ключевые характеристики Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro

27.06.2023, MForum.ru

Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro станут флагманскими телефонами Xiaomi для мирового рынка во второй половине этого года.

Слухи: Стали известны ключевые характеристики Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12T Pro

Новинки заменят прошлогодние Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. Поскольку серия Xiaomi 12T была анонсирована в октябре, предоставленные информатором Snoopy Tech данные показывают, что Xiaomi 13T дебютирует раньше прошлогодней модели.

По словам информатора, Xiaomi 13T и 13T Pro получат дисплей CrystalRes AMOLED с частотой обновления 144 Гц. Не упомянув название конкретного чипа, информатор заявил, что Xiaomi 13T оснащен «флагманским чипсетом 4 нм», тогда как 13T Pro оснащен «ведущим 4-нм чипом».

Ходят слухи, что Xiaomi 13T Pro может быть модифицированной версией Redmi K60 Ultra, дебют которого ожидается в июле в Китае. Ожидается, что K60 Ultra будет оснащен SoC Dimensity 9200 Plus. По всей вероятности, 13T Pro также может получить такой же чип.

Информатор также заявил, что Xiaomi 13T будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти, тогда как версия Pro будет поставляться в конфигурации 12 + 512 ГБ. Обе модели будут работать под управлением MIUI 14. Хотя информатор прямо не упомянул об этом, похоже, что 13T будет работать на Android 13.

Оба смартфона будут оснащены камерами, оптимизированными Leica, но подробные характеристики камер пока недоступны. 13T и 13T Pro будут поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт и 120 Вт соответственно. Оба телефона оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч.

По словам информатора, Xiaomi 13T будет стоить 599 фунтов стерлингов и выйдет черном цвете. Xiaomi 13T Pro поступит в продажу в зеленом варианте Meadow Green и будет стоить 799 фунтов стерлингов. Возможная дата анонса – 1 сентября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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