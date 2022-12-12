Анонсы: Xiaomi 13 с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica представлен официально

MForum.ru
12.12.2022,
Базовый Xiaomi 13 получил экран диагональю 6,36 дюйма при разрешении 1080 x 2400 пикселей. Частота обновления экрана до 120 Гц, но в отличие от Pro-версии детализированное управление недоступно, так как это не LTPO.
Зато присутствует поддержка Dolby Vision, HDR10 + и HLG. Аналогично старшей модели присутствует датчик цветовой температуры окружающей среды. Кроме того, OLED-панель Xiaomi 13 соответствует максимальной и пиковой яркости 13 Pro — 1200 и 1900 нит соответственно.
Камеры на задней панели также получили доработки Leica на всех модулях. Основная камера: 50 Мп, f/1,8, 23 мм, 1/1,56", 1,0 мкм и Hyper OIS. Что более важно, есть полноценный телеобъектив, отсутствие которого было главным недостатком Xiaomi 12. Также есть 10-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией изображения, объективом Leica, диафрагмой f / 2.0 и родным 3-кратным зумом. Сверхширокоугольный сенсор теперь 12MP с диафрагмой f / 2.2, вероятно, без поддержки автофокуса.
Емкость АКБ 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 67 Вт. Также поддерживается беспроводная зарядке 50 Вт и обратная беспроводная зарядка 10 Вт. Дополнительные функции Xiaomi 13 также включают стереодинамики Dolby Atmos с Dolby Head Tracking, ИК-порт и сертификацию IP68 против воды и пыли.
В отличие от Pro, базовая версия оснащена стандартным стеклом на задней панели и доступна в черном, светло-зеленом, светло-голубом, сером и белом цветах. Также доступны дополнительные яркие цвета (Xiaomi 13 Special Edition) — красный, желтый, зеленый и синий, но только светло-синий вариант выполнен из кожи, как и Pro. И хотя задний дизайн островка камеры идентичен 13 Pro, базовый Xiaomi 13 выделяется глянцевой плоской боковой рамкой с атмосферой iPhone. Цена стартует от 3999 юаней за версию 8/128 Гб.
© Антон Печеровый,
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