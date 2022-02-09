Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition

MForum.ru
09.02.2022,
Компания Huawei вывела на российский рынок складной смартфон P50 Pocket Premium Edition. Напомню, Huawei P50 Pocket Premium Edition представляет собой конкурента Samsung Galaxy Z Flip 3 и Motorola Razr.
Спецификации Huawei P50 Pocket Premium Edition включают в себя 6,9-дюймовый дисплей разрешением 2790x1188 точек при частоте обновления 120 Гц, круглый внешний OLED-дисплей диагональю 1 дюйм и разрешением 340x340 точек, 4G-версию чипсета Qualcomm Snapdragon 888 дополненного 8/12 Гб ОЗУ и 256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт.
Основная камера Huawei P50 Pocket строенная с оптикой Leica: 40 Мп основной сенсор, 13 Мп широкоугольный и 32 Мп монохромный. Селфи-камера (10,7 Мп, запись 4К-видео), размещенная в круглом вырезе основного дисплея.
Рекомендованная розничная цена для российского рынка – 129 000 рублей за версию 12/512 в варианте «роскошное золото». Это немногим дешевле Motorola Razr (134 900 рублей), но заметно дороже Samsung Galaxy Z Flip 3 (79 990 рублей). Конечно, у конкурента от Samsung всего 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, зато есть поддержка 5G. Впрочем, для России наличие 5G пока сложно назвать критически важным. В качестве бонуса за предзаказ выступают Huawei Watch GT 3 Pro
© Антон Печеровый,
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