Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition

MForum.ru

Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition

09.02.2022, MForum.ru

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Компания Huawei вывела на российский рынок складной смартфон P50 Pocket Premium Edition. Напомню, Huawei P50 Pocket Premium Edition представляет собой конкурента Samsung Galaxy Z Flip 3 и Motorola Razr.

Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition

Спецификации Huawei P50 Pocket Premium Edition включают в себя 6,9-дюймовый дисплей разрешением 2790x1188 точек при частоте обновления 120 Гц, круглый внешний OLED-дисплей диагональю 1 дюйм и разрешением 340x340 точек, 4G-версию чипсета Qualcomm Snapdragon 888 дополненного 8/12 Гб ОЗУ и 256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт.

Основная камера Huawei P50 Pocket строенная с оптикой Leica: 40 Мп основной сенсор, 13 Мп широкоугольный и 32 Мп монохромный. Селфи-камера (10,7 Мп, запись 4К-видео), размещенная в круглом вырезе основного дисплея.

Рекомендованная розничная цена для российского рынка – 129 000 рублей за версию 12/512 в варианте «роскошное золото». Это немногим дешевле Motorola Razr (134 900 рублей), но заметно дороже Samsung Galaxy Z Flip 3 (79 990 рублей). Конечно, у конкурента от Samsung всего 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, зато есть поддержка 5G. Впрочем, для России наличие 5G пока сложно назвать критически важным. В качестве бонуса за предзаказ выступают Huawei Watch GT 3 Pro

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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