Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России

09.02.2022, MForum.ru

Второй моделью выведенной Huawei на российский рынок стал Huawei P50 Pro. Новинка получила мощную фоточасть в лице 4 сенсоров с оптикой Leica – 50 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 64 Мп телефото и 40 Мп монохромный.

Диагональ экрана со скругленными краями – 6,6 дюймов, разрешение – 2700х1228 точек при частоте обновления 120 Гц. В круглом вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 13 Мп. Также в дисплей встроен дактилоскопический сенсор. Внутри Huawei P50 Pro нашлось место для Qualcomm Snapdragon 888, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4360 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Класс защиты от влаги – IP68. Рекомендованная розничная цена Huawei P50 Pro в России – 89 999 рублей, подарок за заказ - Huawei Watch GT 3.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition / MForum.ru

[Новости компаний] Магазины приложений: Вымпелком поможет популяризировать магазин приложений для гаджетов Huawei / MForum.ru

[Новости компаний] Судебные споры: В Huawei хотят припугнуть страны, отказывающиеся от ее решения 5G / MForum.ru

[Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Новосибирске до 5G-ready / MForum.ru

[Новости компаний] Розница: МегаФон отмечает рост спроса на умные часы / MForum.ru