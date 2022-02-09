Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России

MForum.ru
09.02.2022,
Второй моделью выведенной Huawei на российский рынок стал Huawei P50 Pro. Новинка получила мощную фоточасть в лице 4 сенсоров с оптикой Leica – 50 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 64 Мп телефото и 40 Мп монохромный.
Диагональ экрана со скругленными краями – 6,6 дюймов, разрешение – 2700х1228 точек при частоте обновления 120 Гц. В круглом вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 13 Мп. Также в дисплей встроен дактилоскопический сенсор. Внутри Huawei P50 Pro нашлось место для Qualcomm Snapdragon 888, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4360 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Класс защиты от влаги – IP68. Рекомендованная розничная цена Huawei P50 Pro в России – 89 999 рублей, подарок за заказ - Huawei Watch GT 3.
© Антон Печеровый,
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