Анонсы: Компактный смартфон Sharp Sense8 представлен в Японии

MForum.ru
09.10.2023,
В последние кварталы популярность Google Pixel в Японии действительно возросла. Впрочем, рост доли Google Pixel в основном обеспечивается снижением доли Apple. Однако и местные бренды опасаются такой конкуренции. Ответом от Sharp стал смартфон Sense8, оцененный в 62 150 иен (в то время как Pixel 7a стоит 62 700 иен).
Новинка позиционируется как сочетание хорошей и простой в использовании камеры с длительным временем автономной работы. Емкость АКБ в Sharp Sense8 составляет 5000 мАч, что неплохо для компактного телефона (153 x 71 x 8,4 мм), который весит всего 159 г. Информации о мощности зарядки не приводится, но она явно не велика – полное время заряда 160 минут. Беспроводная зарядка не поддерживается.
Тыловая камера основана на 50 Мп сенсоре размером 1/1,55 дюйма с размером пикселей 1,0 мкм или 2,0 мкм при использовании биннинга. Телекамеры нет, но основной сенсор поддерживает родной 2-кратный зум. Также есть поддержка OIS. Второй сенсор тыловой камеры – сверхширокоугольный модуль разрешением 8 Мп.
Материал корпуса – алюминий, что придает устройству премиальный внешний вид. Также отметим традционную для этого рынка защиту от влаги и пыли по классу IP68.
Дисплей Sharp Sense8 представляет собой 6,1-дюймовую OLED-панель IGZO разрешением 1080 x 2432 пикселей. Экран получил переменную частоту обновления, от 1 до 90 Гц со вставкой черной рамки (которая, по утверждению Sharp, делает его похожим на дисплей с частотой 180 Гц). Пиковая яркость достигает 1300 нит.
Внутри Sharp Sense8 разместился чипсет Snapdragon 6 Gen 1. По данным производителя новый чип использует до 36% более быстрый процессор и на 33% более быстрый графический процессор по сравнению со Snapdragon 695, на котором базировался Sense7. Объем ОЗУ 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб, для ее расширения можно использовать карты памяти microSD объемом до 1 ТБ.
Sharp Sense8 представляет собой телефон с двумя SIM-картами: nano-SIM и eSIM. Он поддерживает 5G (2,1 Гбит/с) вместе с WiMAX 2+ (очевидно, WiMAX все еще существует в Японии). Дополнительные беспроводные возможности включают Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 и NFC. Еще одна вещь, о которой следует упомянуть, — это сканер отпечатков пальцев на боковой панели.
На текущий момент Sharp Sense8 доступен только в Японии (тем более на данный момент Sharp не обслуживает мировой рынок), у мобильных операторов DoCoMo и UQ и ряда других.
© Антон Печеровый,
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