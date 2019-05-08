MForum.ru
08.05.2019,
Компания Sharp представила новый флагманский смартфон. Новинка по имени Aquos R3 оснащена чипсетом Qualcomm Shapdragon 855. Однако, более интересна конфигурация экрана, который получил целых два выреза.
Впрочем, для Sharp подобные экраны не являются чем-то особенным – аналогичное оформление было использовано в Aquos R2 Compact. Верхний вырез традиционно скрывает фронтальную камеру, тогда как нижний предназначен для кнопки «Домой» со встроенным дактилоскопическим сенсором. Набор спецификаций Sharp Aquos R3 включает в себя 6,2-дюймовый IGZO-экран разрешением 3120x1440 точек с частотой обновления 120 Гц, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую (12+20 Мп) и 16,3 Мп фронтальную камеру, а также аккумулятор емкостью 3200 мАч. Цена и дата релиза Sharp Aquos R3 пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.04. [Новинки] Это интересно: Sharp показала гибкий дисплей / MForum.ru
26.03. [Новинки] Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Ulefone T2 / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новости рынка микроэлектроники. Январь 2019 / MForum.ru
29.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Foxconn займется производством полупроводников в Китае / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R3 представлен официально / MForum.ru
08.05. [Новинки] Слухи: Пресс-фото Motorola One Vision подтвердили 48 Мп камеру / MForum.ru
08.05. [Новинки] Это интересно: Опубликованы данные о распространении версий ОС Android / MForum.ru
08.05. [Новинки] Слухи: Realme X получит 48 Мп сенсор от Sony / MFourm.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Все детали о Google Pixel 3a стали известны до анонса / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Качественные рендеры OnePlus 7 Pro попали в сеть / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Huawei P Smart Z оснастят выдвижной камерой / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Moto Z4 и Moto Z4 Force / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Asus Zenfone 6 получит выдвижную фронтальную камеру? / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Двухэкранный Hisense A6 появился в России / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Z3x представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 3 — игровой смартфон со Qualcomm Snapdragon 855 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia mini 5G — компактный 5G-смарртфон / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Oppo Reno / MForum.ru
26.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации смартфона Redmi на Snapdragon 855 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально / MForum.ru
23.04. [Обзоры] Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme C2 с емким АКБ оценен в $85 / MForum.ru