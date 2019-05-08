Анонсы: Sharp Aquos R3 представлен официально

08.05.2019, MForum.ru

Компания Sharp представила новый флагманский смартфон. Новинка по имени Aquos R3 оснащена чипсетом Qualcomm Shapdragon 855. Однако, более интересна конфигурация экрана, который получил целых два выреза.

Впрочем, для Sharp подобные экраны не являются чем-то особенным – аналогичное оформление было использовано в Aquos R2 Compact. Верхний вырез традиционно скрывает фронтальную камеру, тогда как нижний предназначен для кнопки «Домой» со встроенным дактилоскопическим сенсором. Набор спецификаций Sharp Aquos R3 включает в себя 6,2-дюймовый IGZO-экран разрешением 3120x1440 точек с частотой обновления 120 Гц, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую (12+20 Мп) и 16,3 Мп фронтальную камеру, а также аккумулятор емкостью 3200 мАч. Цена и дата релиза Sharp Aquos R3 пока не объявлена.