Анонсы: Sharp Aquos R3 представлен официально

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Анонсы: Sharp Aquos R3 представлен официально

08.05.2019, MForum.ru

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Компания Sharp представила новый флагманский смартфон. Новинка по имени Aquos R3 оснащена чипсетом Qualcomm Shapdragon 855. Однако, более интересна конфигурация экрана, который получил целых два выреза.

Анонсы: Sharp Aquos R3 представлен официально

Впрочем, для Sharp подобные экраны не являются чем-то особенным – аналогичное оформление было использовано в Aquos R2 Compact. Верхний вырез традиционно скрывает фронтальную камеру, тогда как нижний предназначен для кнопки «Домой» со встроенным дактилоскопическим сенсором. Набор спецификаций Sharp Aquos R3 включает в себя 6,2-дюймовый IGZO-экран разрешением 3120x1440 точек с частотой обновления 120 Гц, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую (12+20 Мп) и 16,3 Мп фронтальную камеру, а также аккумулятор емкостью 3200 мАч. Цена и дата релиза Sharp Aquos R3 пока не объявлена.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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