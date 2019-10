Телеком: Qualcomm сообщил, что более 30 OEM-производителей выбрали систему Modem-RF Snapdragon X55 с поддержкой 5G

26.10.2019, MForum.ru

Платформы. Qualcomm сообщил, что более 30 OEM-производителей выбрали систему Modem-RF Snapdragon X55 с поддержкой 5G для разработки устройств в сфере фиксированного беспроводного доступа к интернету (CPE, хотспоты и т.п.).

Первые модели на базе этого решения появятся на рынке уже в 2020 году. В число партнеров Qualcomm Technologies вошли такие OEM-производители, как: Arcadyan, Askey, AVM, Casa Systems, Compal, Cradlepoint, Fibocom, FIH, Franklin, Gemtek, Gongjin, Gosuncn Technology Group Co., Ltd., Inseego, LG, Linksys, MeiG, NETGEAR, Nokia, OPPO, Panasonic Mobile Communications, Co., Ltd, Quanta, Quectel, Sagemcom, Samsung Electronics Co., Ltd., Sharp Corporation, Sercomm, Sierra Wireless, Sunsea, Technicolor, Telit, Wewins, Wingtech, WNC и ZTE.

В комплект решения входят модем, а также радиочастотный трансивер, RFFE-модуль и антенные модули. Система позволяет создавать различные продукты для работы с частотами, как до 6 ГГц, таки миллиметровых волн, включая решения с повышенным радиусом действия для миллиметровых волн.

Решение было представлено в Барселоне с 14 по 16 октября 2019 года на мероприятии Qualcomm 5G Summit.

