Партнерские проекты: Билайн и Сеченовский Университет создадут цифровую лабораторию

MForum.ru
12.10.2021,
В новой лаборатории партнеры займутся исследованиями в области цифровых технологий в медицине.
Билайн и Сеченовский Университет подписали соглашение о создании совместной цифровой лаборатории для исследований в области цифровых технологий в медицине. Предполагается совместная работа сторон по созданию новых медицинских технологий на основе методик ИИ, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения РФ.
В лаборатории сфокусируются на современных методах анализа заболеваний и их выявлении. Предполагается научный обмен и стажировки между Билайн и Сеченовским Университетом.
Евгений Черешнев, исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса:
«Продукты на основе искусственного интеллекта и нейросетей трансформируют современную медицину. В частности, умные программные решения, обученные на результатах работы лучших врачей отрасли, помогают существенно упростить и ускорить процессы высокоточного диагностирования. Следовательно - упростить работу врачей и многократно увеличить шансы пациентов на успешное лечение, а иногда - в прямом смысле, на спасение жизни. Сотрудничество с Сеченовским Университетом - новое направление для Билайн, но оно уже дает результаты. Эксперты «Сеченовки» - одни из лучших в мире, и мы рады, что можем вместе с ними разрабатывать и применять высокотехнологичные решения, которые имеют очень конкретные и насущные сценарии применения и спасают жизни».
Петр Глыбочко, Академик РАН, проф., д.м.н., Ректор Сеченовского Университета:
«Развитие цифровых решений в медицине и внедрение их в практическое здравоохранение позволяет решать сложнейшие диагностические задачи на принципиально новом уровне. Новые программные решения, создаваемые на основе применения нейросетей и искусственного интеллекта, являются актуальными и чрезвычайно востребованными электронными инструментами ученых и врачей. Проект создания коллаборации IT-инженеров и медицинских экспертов создает предпосылки для настоящего технологического прорыва, и речь, прежде всего идет о создании «цифровых двойников» и внедрение их в клиническую практику. Отмечу, что это является одним из основных направлений развития Сеченовского Университета в рамках реализации проекта Приоритет 2030, которое будет реализовываться благодаря сотрудничеству специалистов Сеченовского университета и ПАО «ВымпелКом».
Для партнеров это не первое соглашение - стороны уже сотрудничают в области развития информационных технологий для задач медицины. Стороны обмениваются научно-технической информацией и информационными технологиями, реализуют проекты по разработке и совместному продвижению продуктов, технологий и решений в области телекоммуникационной технологической инфраструктуры, центров обработки данных, ПО информационно-аналитических систем и систем управления.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом медицина цифровые технологии
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