Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально

11.08.2025

Компания HTC периодически выпускает телефоны начального уровня под брендом Wildfire. Ранее в этом году во Вьетнаме был представлен Wildfire E7 Plus, теперь пришла очередь Wildfire E4 Plus для тайского рынка.

HTC Wildfire E4 Plus оснащен 6,74-дюймовым экраном HD+ с частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9. Основой аппаратной части устройства является Unisoc T606, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Смартфон работает под управлением Android 14 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт через USB Type-C. На передней панели расположена 8-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели - 50-мегапиксельная основная камера, дополненная 0,3-мегапиксельным датчиком глубины.

Также в активе Wildfire E4 Plus присутствуют сканер отпечатков пальцев и функция разблокировки по лицу. Также в наличии поддержка двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth и 3,5-мм разъем для наушников. Вес Wildfire E4 Plus составляет 200 граммов, а размеры - 168,5 x 77,9 x 9,4 мм.

В Таиланде смартфон HTC Wildfire E4 Plus будет продаваться в черном и светло-голубом цветах по цене 3 599 тайских батов (~ 110 долларов). Помимо E4 Plus, компания HTC также предлагает на тайском рынке модели Wildfire E5 и E5 Plus.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

