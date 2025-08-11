MForum.ru
11.08.2025,
Компания HTC периодически выпускает телефоны начального уровня под брендом Wildfire. Ранее в этом году во Вьетнаме был представлен Wildfire E7 Plus, теперь пришла очередь Wildfire E4 Plus для тайского рынка.
HTC Wildfire E4 Plus оснащен 6,74-дюймовым экраном HD+ с частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9. Основой аппаратной части устройства является Unisoc T606, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD.
Смартфон работает под управлением Android 14 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт через USB Type-C. На передней панели расположена 8-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели - 50-мегапиксельная основная камера, дополненная 0,3-мегапиксельным датчиком глубины.
Также в активе Wildfire E4 Plus присутствуют сканер отпечатков пальцев и функция разблокировки по лицу. Также в наличии поддержка двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth и 3,5-мм разъем для наушников. Вес Wildfire E4 Plus составляет 200 граммов, а размеры - 168,5 x 77,9 x 9,4 мм.
В Таиланде смартфон HTC Wildfire E4 Plus будет продаваться в черном и светло-голубом цветах по цене 3 599 тайских батов (~ 110 долларов). Помимо E4 Plus, компания HTC также предлагает на тайском рынке модели Wildfire E5 и E5 Plus.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.03. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E5 Plus дебютирует с 6,75-дюймовым дисплеем и 50 Мп камерой / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E Star – 6,5-дюймовый дисплей, чип Unisoc и АКБ 3000 мАч / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E2 Play – экран 6,82 дюйма и чипсет Unisoc / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E plus появился в продаже / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A17 замечен на рендерах / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: itel Super Guru 4G Max – кнопочный телефон с искусственным интеллектом для Индии / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 с АКБ 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru