Анонсы: HTC Wildfire E5 Plus дебютирует с 6,75-дюймовым дисплеем и 50 Мп камерой

12.03.2025, MForum.ru

Под брендом HTC вышел смартфон Wildfire E5 Plus. Новинка предлагает достаточно современный дизайн, но ее характеристики соответствуют устройствам начального уровня.

HTC Wildfire E5 Plus оснащен 6,75-дюймовым экраном разрешением 720p+ при частоте обновления 90 Гц. Вероятная технология матрицы – IPS LCD, хотя это и не упоминается. Основа аппаратной части – чипсет Unisoc T606 (только 4G-сети) в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD.

На задней панели Wildfire E5 Plus размещены 50-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. В вырезе экрана размещена 16-мегапиксельная селфи-камера. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, информация о скорости зарядки отсутствует. В программной части новинка работает на Android 14.

Wildfire E5 Plus сначала дебютирует во Вьетнаме по цене 2 379 000 донгов (~ 93 доллара США). Информации о потенциальном глобальном развертывании нет.