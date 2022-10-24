Анонсы: HTC Wildfire E plus появился в продаже

MForum.ru
24.10.2022,
В России начались продажи смартфона HTC Wildfire E plus. Новинка относится к сегменту самых дешевых устройств – приобрести аппарат можно всего за 7 990 рублей.
Технически HTC Wildfire E plus представляет собой ребрендинг китайского смартфона Umidigi G1. Смартфон базируется на чипсете MediaTek MT6739 дополненном 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана 6,52 дюйма, разрешение 1600x720 точек. Тыловая камера основана на 13 Мп сенсоре, фронтальная – 5 Мп. За автономность отвечает АКБ емкостью 5150 мАч. ОС – Android Go Edition.
© Антон Печеровый,
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