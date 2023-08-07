Анонсы: HTC Wildfire E Star – 6,5-дюймовый дисплей, чип Unisoc и АКБ 3000 мАч

MForum.ru
07.08.2023,
HTC выпустила в Африке новый смартфон – HTC Wildfire E Star. Новинка получила дисплей с каплевидным вырезом и толстыми рамками. На задней панели устройства есть логотип HTC и, расположенный в верхнем левом углу, блок камеры со светодиодной вспышкой.
HTC Wildfire E Star оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (720x1600 пикселей). В основе «железа» устройства лежит чипсет Unisoc SC9832E дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.
На задней панели Wildfire E Star установлена 8-мегапиксельная основная камера, а на передней — 5-мегапиксельная камера для сэлфи. Новинка поддерживает две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS и 3,5-мм аудиоразъем. Аккумулятор емкостью 3000 мАч поддерживает зарядку мощностью лишь 5 Вт, но при этом используется порт USB-C. Из прочего отметим размещенный на боковом торце дактилоскопический сенсор.
В программой части HTC Wildfire E Star построен на Android 12 Go Edition. Габаритные размеры - 164,8 х 76,5 х 9,2 мм, вес 200 граммов. Что касается регионов доступности устройства, подтверждена только Африка. Информации о цене пока нет.
© Антон Печеровый,
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