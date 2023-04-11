Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc

11.04.2023, MForum.ru

HTC больше не производит смартфоны, но лицензирует свой бренд заинтересованным производителям. Wildfire E3 Lite представляет собой очередной смартфон начального уровня, появившийся на свет благодаря этому соглашению.

HTC Wildfire E3 Lite оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с каплевидным вырезом, в котором размещена 5-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели находится 13-мегапиксельная основная камера, рядом с ней 2-мегапиксельный макромодуль со светодиодной вспышкой.

Новинка базируется на чипсете Unisoc SC9863, который дополняют 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. Программная сторона включает в себя Android 12. Емкость АКБ – 5000 мАч, через USB-C поддерживается зарядка мощностью до 10 Вт.

HTC Wildfire E3 Lite будет выпускаться в черном и синем цветах. Информация о ценах и доступности пока не раскрывается. Новинка дебютирует на африканском рынке.