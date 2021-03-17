Анонсы: HTC Wildfire E3 представлен официально

MForum.ru
17.03.2021,
На российском сайте компании HTC появилась информация о смартфоне Wildfire E3. Новинка позиционируется как «стильный флагман с топовой батареей». Впрочем, эту фразу следует воспринимать исключительно как «флагман бюджетной линейки Wildfire».
Спецификации HTC Wildfire E3 включают в себя 6,51-дюймовый дисплей разрешением 720х1560 точек, чипсет MediaTek MT6762 (MediaTek Helio P22), 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру в конфигурации 13 (основная)+2 (макро) + 8 (ультраширокоугольная)+2 (датчик глубины) Мп, 13 Мп камеру на передней панели и АКБ емкостью 4000 мАч. ОС – Android 10. Купить новинку можно будет в синем и черном цветах. Цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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