Анонсы: HTC Wildfire R70 представлен официально

27.02.2020, MForum.ru

О компании HTC все реже и реже упоминают в новостях. Ее дела уже давно идут неважно, а интересных устройств в портфолио не прибавляется. Скорее всего, не исправит ситуацию и HTC Wildfire R70.

Набор спецификаций HTC Wildfire R70 включает в себя 6,53-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio P23, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 16 Мп (апертура объектива f/1,75) и двумя 2 Мп сенсорами, 8 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч. ОС – Android Pie. Самый интересный параметр новинки – ее цена – не сообщается. Выпускаться новинка будет в синем и черном цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации htc.com

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