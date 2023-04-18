Анонсы: HTC Wildfire E2 Play – экран 6,82 дюйма и чипсет Unisoc

18.04.2023, MForum.ru

Вслед за анонсом HTC Wildfire E3 Lite на прошлой неделе, появилась еще одна новинка под брендом HTC — HTC Wildfire E2 Play. Новое устройство было анонсировано для африканского рынка, хотя точные сведения о цене и доступности пока не разглашаются.

Wildfire E2 Play оснащен 6,82-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основная камера разрешением 48 МП, сверхширокоугольный модуль на 5 МП и два датчика на 2 МП для макросъемки и данных о глубине.

Устройство базируется на чипсете Unisoc T606 и 8 ГБ оперативной памяти, а также оснащено 128 ГБ встроенной памяти, которую также можно расширить.

Wildfire E2 Play также получил своеобразную скользящую кнопку с левой стороны, которая, как рекламируется, уменьшает видимость экрана для выбранных приложений, чтобы защитить вашу конфиденциальность от любопытных прохожих. Телефон работает под управлением Android 12 и оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч с зарядкой 10 Вт.