Анонсы: HTC Wildfire E2 Play – экран 6,82 дюйма и чипсет Unisoc

MForum.ru
18.04.2023,
Вслед за анонсом HTC Wildfire E3 Lite на прошлой неделе, появилась еще одна новинка под брендом HTC — HTC Wildfire E2 Play. Новое устройство было анонсировано для африканского рынка, хотя точные сведения о цене и доступности пока не разглашаются.
Wildfire E2 Play оснащен 6,82-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основная камера разрешением 48 МП, сверхширокоугольный модуль на 5 МП и два датчика на 2 МП для макросъемки и данных о глубине.
Устройство базируется на чипсете Unisoc T606 и 8 ГБ оперативной памяти, а также оснащено 128 ГБ встроенной памяти, которую также можно расширить.
Wildfire E2 Play также получил своеобразную скользящую кнопку с левой стороны, которая, как рекламируется, уменьшает видимость экрана для выбранных приложений, чтобы защитить вашу конфиденциальность от любопытных прохожих. Телефон работает под управлением Android 12 и оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч с зарядкой 10 Вт.
© Антон Печеровый,
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