Анонсы: HTC Wildfire X – смартфон HTC для Индии, созданный без HTC

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Анонсы: HTC Wildfire X – смартфон HTC для Индии, созданный без HTC

16.08.2019, MForum.ru

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На индийском рынке состоялся анонс смартфона HTC Wildfire X, нацеленного в верхнюю часть бюджетного ценового сегмента. Устройство получило актуальный дизайн с узкими боковыми рамками, каплевидный вырез под фронтальную камеры и строенную камеру на задней панели.

Анонсы: HTC Wildfire X – смартфон HTC для Индии, созданный без HTC

Спецификации HTC Wildfire X включают в себя 6,22-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек, чипсет MediaTek Helio P22, 3/4 Гб ОЗУ, 32/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (вместо второй SIM-карты), 8 Мп фронтальную камеру, дактилоскопический сенсор на задней панели и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Конфигурация тыловой камеры: 12 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор для обеспечения двукратного увеличения и 5 Мп сенсор для определения глубины сцены и эффекта боке. Цена HTC Wildfire X составит 9990 рупий за вариант 3/32 ГБ и 12 990 рупий за версию 4/128 Гб. Выпускаться HTC Wildfire X будет компанией In One Smart Technology, которая лицензирует бренд HTC.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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