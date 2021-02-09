Анонсы: HTC Wildfire E Lite с Helio A20 представлен официально

MForum.ru
09.02.2021,
Под брендом HTC представлен смартфон Wildfire E Lite. Новинка относится к бюджетному сегменту и оснащена классическим 5,45-дюймовым дисплеем разрешением 720х1440 точек без выреза под фронтальную камеру.
Внутри HTC Wildfire E Lite можно найти чипсет MediaTe Helio A20, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 8 Мп тыловую камеру с вспомогательным VGA-сенсором, 5 Мп фронтальную камеру, дактилоскопический сенсор и АКБ емкостью 3000 мАч. В России новинка появится по цене 7790 рублей.
© Антон Печеровый,
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