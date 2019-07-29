Анонсы: HTC Wildfire E – возрождение бюджетной линейки

29.07.2019, MForum.ru

Компания HTC всячески пытается привлечь к себе интерес. И анонс HTC Wildfire E не стал исключением – аппарат был представлен через телемагазин на канале Shop & Show. Внешне и технически новинка представляет собой обычный бюджетный смартфон.

Разве что полная цена в 10799 рублей выглядит несерьезно. Впрочем, в телемагазине его можно купить по акции за 7299 рублей, что немного адекватнее. В активе HTC Wildfire E присутствуют 5,45-дюймовый дисплей разрешением 720x1440 точек, чипсет Unisoc SC9863A (8 ядер, 1,6 ГГц), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (13+2 Мп), 5 Мп фронтальная камера, дактилоскопический сенсор на задней панели и ОС Android 9.0 Pie. Одним словом, получился конкурент для Honor 7A и аналогичных ему устройств.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Shop & Show

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