Анонсы: HTC Wildfire E – возрождение бюджетной линейки

MForum.ru
29.07.2019,
Компания HTC всячески пытается привлечь к себе интерес. И анонс HTC Wildfire E не стал исключением – аппарат был представлен через телемагазин на канале Shop & Show. Внешне и технически новинка представляет собой обычный бюджетный смартфон.
Разве что полная цена в 10799 рублей выглядит несерьезно. Впрочем, в телемагазине его можно купить по акции за 7299 рублей, что немного адекватнее. В активе HTC Wildfire E присутствуют 5,45-дюймовый дисплей разрешением 720x1440 точек, чипсет Unisoc SC9863A (8 ядер, 1,6 ГГц), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (13+2 Мп), 5 Мп фронтальная камера, дактилоскопический сенсор на задней панели и ОС Android 9.0 Pie. Одним словом, получился конкурент для Honor 7A и аналогичных ему устройств.
© Антон Печеровый,
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