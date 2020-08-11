Анонсы: HTC Wildfire E2 поступил в продажу без официального анонса

MForum.ru
11.08.2020,
Компания HTC выпустила на российский рынок смартфон Wildfire E2, который оценен в 8760 рублей. Естественно, речь идет об устройстве с бюджетным набором спецификаций. Однако, не все столь печально – в частности новинка оснащена 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.
Основа аппаратной платформы HTC Wildfire E2 – чипсет MediaTek Helio P22, диагональ дисплея – 6,22-дюйма при разрешении 720x1560 точек. Фоточасть включает в себя 8 Мп фронтальную камеру в U-образном вырезе дисплея и сдвоенную тыловую камеру (16 Мп основной, 2 Мп сенсор глубины). Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Также отметим дактилоскопический сенсор на задней панели и отсутствие поддержки NFC. Впрочем, не стоит забывать о цене устройства.
© Антон Печеровый,
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