Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench

14.08.2025,
Большинство недавних слухов о Galaxy S26 Edge были связаны с емкостью аккумулятора этого телефона. Но благодаря свежим данным из Geekbench появилась информация о чипсете устройства. Новинка будет базироваться на Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm.
В базе теста появилось устройство с идентификатором SM-S947U. Вероятно, это американский вариант телефона, благодаря чему появился первый тест производительности следующего флагманского чипа Qualcomm. Имейте в виду, что это опытный образец, поэтому в окончательной версии для потребителей эти оценки будут выше.
Новый флагманский чипсет Qualcomm будет оснащен восьмиядерным процессором с 2-мя основными ядрами, работающими на частоте 4,74 ГГц, и 6-ю производительными ядрами, работающими на частоте 3,63 ГГц. Эти частоты процессора выше, чем у SD Elite с тактовой частотой 4,32 ГГц и 3,53 ГГц. В отчете за прошлый месяц говорилось, что Qualcomm тестирует SD Elite 2 с тактовой частотой процессора до 4,6 ГГц для обычной версии и 4,74 ГГц для версии Galaxy.
Процессор S26 Edge набрал 3 393 балла в одноядерном режиме и 11 515 баллов в многоядерном. Эти показатели немного выше, чем у S25 Edge (3 131 и 9 391), что составляет прирост на 8% и 22%, соответственно.
Подтверждено, что Snapdragon Elite 2 будет анонсирован в следующем месяце.
© Антон Печеровый,
