Анонсы: Samsung Galaxy F36 5G появился в Индии

21.07.2025, MForum.ru

Samsung официально представила в Индии смартфон Galaxy F36 5G. Новинка получила аккумулятор емкостью 5000 мАч (зарядка 25 Вт) и 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Размеры Samsung Galaxy F36 5G составляют 164,4 x 77,9 x 7,7 мм, а вес - 197 граммов. Информации о классе защиты от пыли и влаги нет, но так как базой моделью является Galaxy A36, можно предположить соответствие классу IP67. Для защиты экрана используется защитное стекло Gorilla Glass Victus+.

Основа аппаратной платформы Samsung Galaxy F36 5G является чипсет Samsung Exynos 1380 (4 ядра A78 с частотой 2,4 ГГц и 4 ядра A55 с частотой 2 ГГц, графический процессор Mali-G68 MP5). Его дополняют 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. В программной части он поставляется с Android 15 и One UI 7 "из коробки", а также многочисленными функциями искусственного интеллекта.

Samsung Galaxy F36 5G оснащен поддержкой SA / NSA Sub-6 5G, двухдиапазонным Wi-Fi AC, Bluetooth 5.3 и поддержкой GPS плюс ГЛОНАСС. Также отметим боковой считыватель отпечатков пальцев и гибридный слот для двух Nano-SIM-карт и карт microSD.

Конфигурация тыловой камеры включает в себя основной сенсор разрешением 50 МП (с апертурой объектива f/1.8, поддержкой OIS и возможностью съемки видео в формате 4K), 8 Мп сверхширокоугольный сенсор с апертурой f/2.2, а также 2 Мп сенсор для макросъемки (f/2.4). На передней панели установлена 13-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f / 2.2 и возможностью съемки видео в формате 4K.

Samsung Galaxy F36 5G доступен в интернет-магазине Samsung в Индии и на Flipkart в цветах Coral Red (кораллово-красный), Luxe Violet (фиолетовый) и Onyx Black (черный) . Цена на модель с 6 ГБ ОУ и 128 ГБ встроенной памяти составляет от 17 499 индийских рупий. Модель 8 ГБ / 128 ГБ обойдется в 18 999 индийских рупий. Первые покупатели могут получить скидку в 1000 рупий при выполнении определенных условий.