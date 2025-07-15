Слухи: Samsung Galaxy S25 FE будет поддерживать зарядку 45 Вт

15.07.2025, MForum.ru

Недавно появились слухи, что новый смартфон Samsung Galaxy S25 FE будет оснащен поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, что значительно выше 25 Вт, которые поддерживал его предшественник.

Эта информация нашла официальное подтверждение благодаря сертификации TÜV Rheinland. Естественно, не ожидайте, что к телефону в комплекте будет прилагаться зарядное устройство.

TÜV Rheinland также сертифицировала Galaxy Tab S10 Lite, однако максимальная мощность зарядки этого устройства лишь 25 Вт. Причем, все остальные модели семейства Tab S10 поддерживают мощность в 45 Вт. Видимо снижение максимальной мощности быстрой зарядки для Galaxy Tab S10 Lite является способом снизить цену устройства и подчеркнуть его нижнее положение в линейке.

Galaxy S25 FE и Galaxy Tab S10 Lite могут появиться на рынке одновременно примерно в октябре. А до этого времени, наверняка, в сети появится больше подробностей о них.