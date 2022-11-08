Искусственный интеллект: ВымпелКом и Сеченовка обучили ИИ выявлять патологии тазобедренного сустава

MForum.ru
08.11.2022,
Совместными усилиями цифровой лаборатории билайна и Сеченовского Университета создали модель ИИ, которая позволяет прогнозировать развитие паталогий тазобедренного сустава на основе снимков МРТ. Точность прогноза - 80%, что делает подобное прогнозирование хорошим подспорьем для врачей-диагностов.
Решение прогнозирует развитие 4-х наиболее распространенных патологий тазобедренного сустава, например, синовита и повреждения хряща.
Работы по обучению модели ИИ продолжатся, планируется обучить ее под задачи травматологии, где используется не МРТ, а лучевые методы исследования, рентген или КТ. Также модель обучат выявлению признаков и степени тяжести патологий тазобедренного сустава на основе результатов МРТ-исследований.
Между билайном и Сеченовкой подписано очередное соглашение о сотрудничестве. В его рамках планируется взаимодействие в сфере разработки перспективных технологий и продуктов на основе ИИ и больших данных для применения в медицине. Речь идет о системах поддержки принятия врачебных решений в травматологии и ортопедии, автоматизированных систем анализа гистологических исследований в области патоморфологии на основе технологий компьютерного зрения, а также коммерциализации созданных продуктов.
Александр Торбахов, генеральный директор билайна:
«Совместно с коллегами из Сеченовки мы уже создали модель ИИ, которая позволяет определять наличие значимых патологий тазобедренного сустава. Это особенно важно на ранних стадиях развития заболевания. Сейчас мы приступаем ко второму этапу работы — классификации этих патологий. Это довольно сложное решение, так как оно требует не только обнаружения самой патологий на разных срезах МРТ-исследования, но также и правильного расчета соответствующих показателей. Что касается развития лаборатории, то мы значительно расширили ее функционал, и сейчас ученые при помощи облачных технологий билайна могут описывать патологии, которые они видят на выгружаемых исследованиях. Подписанное сегодня соглашение позволит увеличить количество направлений сотрудничества и создавать новые решения в области травматологии и ортопедии, а в перспективе мы намерены развивать сотрудничество для решения сложных задач в онкологии».
Петр Глыбочко, ректор Сеченовского Университета академик РАН:
«При поддержке Мегагранта от Министерства науки и высшего образования РФ была создана лаборатория Клинических смарт-нанотехнологий в ортопедии под руководством специалиста в области формирования «умных» наносистем для адресной доставки биологически активных веществ и магнитных наночастиц, одного из ведущих ученых из Китайской Народной Республики профессора Син-Цзе Лянь. Одной из задач лаборатории является диагностика заболеваний суставов на основе рутинных данных, полученных методом МРТ. Совместно с коллегами из билайна нам удалось создать модель ИИ, которая позволяет выявлять вероятность остеоартроза на ранних стадиях по 4 основным критериям, принятым в ортопедии. Предложенное решение может являться как скрининговой технологией, позволяющей выявить вероятность изменения ткани в больших популяциях, так и использоваться специалистами для контроля лечения».
пресс-релиз ВымпелКом через MForum
Операторы сотовой связи накопили изрядную экспертизу в области Big Data, нейросетей и ИИ, которую теперь можно коммерциализовать в рамках сотрудничества с другими отраслями. Потенциально это может дать дополнительный поток доходов, кроме того, это позволяет наращивать экспертизу сотрудников компании, обеспечивать их интересными задачами.
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теги: Вымпелком билайн медицина искусственный интеллект сотрудничество партнерские проекты
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