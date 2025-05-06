ЦОД: MWS сообщает об аттестации ЦОД Авантаж в Лыткарино по высшему уровню защиты персональных данных

MForum.ru
06.05.2025,
МТС Web Services (MWS) сообщает о том, что один из крупнейших ЦОД компании Авантаж был аттестован в соответствии с ФЗ-152 «О персональных данных» по первому уровню защищенности (УЗ-1). Это позволит бизнесу безопасно размещать в данном центре любые персональные данные (ПДн) без ограничений по кластерам. Ранее услуга была доступна лишь в отдельных сегментах ЦОД.
Это уже второй ЦОД MWS, который полностью аттестован по УЗ-1, ранее аналогичный аттестат был получен ЦОД GreenBushDC. Такая аттестация позволяет не только хранить в ЦОД чувствительные персональные данные, но и, например, предоставлять ЦОД для развертывания медицинских информационных систем, работающих с персональными данными.
УЗ-1 – высший в России уровень защищенности персональных данных.
Авантаж в Лыткарино – один из крупнейших в России ЦОДов, его полная мощность достигает 20 МВт. В 16 залах размещено 2240 серверных стоек. Площадь – 6.4 тыс кв.м. Центр сертифицирован по требованиям Tier III Facility, Design, Operations (Gold).
ЦОД Авантаж используется для внутренних потребностей МТС, а также для предоставления на его основе облачных услуг MWS. Часть мощностей ЦОД задействовано в режиме Colocation для размещения оборудования заказчиков. В этом ЦОД развернут один из крупнейших в России суперкомпьютеров – МТС GROM.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: ЦОД аттестация искусственный интеллект
--
Публикации по теме:
06.05. [Новости компаний] Искусственный интеллект: В Билайн готовят решения для инференса ИИ-моделей / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X2 Mini и Enco Free4 представлены официально / MForum.ru
24.03. [Новости компаний] ИИ: Билайн и red_mad_robot будут совместно разрабатывать инструменты ИИ / MForum.ru
20.03. [Новости компаний] ИИ: Билайн adtech представил ИИ-помощника для создания текстов таргетированных SMS-рассылок / MForum.ru
19.03. [Новинки] Слухи: Будущий смартфон Itel 5G призван сделать искусственный интеллект доступным / MForum.ru
07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен концептуальный смартфон Realme GT с АКБ 10000 мАч / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo X200 FE с экраном 6,31 дюйма / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Moto G86 готовится к анонсу / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Moto G56 засветился на официальном рендере / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C75 5G с Dimensity 6300 и привлекательной ценой / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Появились рендер и характеристики Honor 400 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 10 представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Honor Pad GT представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT Pro с разогнанным Snapdragon 8 Elite и АКБ 7200 мАч / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K12s представлен в Китае / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K13 с экраном AMOLED 120 Гц и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T оснастят АКБ 6260 мАч и обходной зарядкой / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru