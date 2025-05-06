ЦОД: MWS сообщает об аттестации ЦОД Авантаж в Лыткарино по высшему уровню защиты персональных данных

06.05.2025, MForum.ru

МТС Web Services (MWS) сообщает о том, что один из крупнейших ЦОД компании Авантаж был аттестован в соответствии с ФЗ-152 «О персональных данных» по первому уровню защищенности (УЗ-1). Это позволит бизнесу безопасно размещать в данном центре любые персональные данные (ПДн) без ограничений по кластерам. Ранее услуга была доступна лишь в отдельных сегментах ЦОД.

Это уже второй ЦОД MWS, который полностью аттестован по УЗ-1, ранее аналогичный аттестат был получен ЦОД GreenBushDC. Такая аттестация позволяет не только хранить в ЦОД чувствительные персональные данные, но и, например, предоставлять ЦОД для развертывания медицинских информационных систем, работающих с персональными данными.

УЗ-1 – высший в России уровень защищенности персональных данных.

Авантаж в Лыткарино – один из крупнейших в России ЦОДов, его полная мощность достигает 20 МВт. В 16 залах размещено 2240 серверных стоек. Площадь – 6.4 тыс кв.м. Центр сертифицирован по требованиям Tier III Facility, Design, Operations (Gold).

ЦОД Авантаж используется для внутренних потребностей МТС, а также для предоставления на его основе облачных услуг MWS. Часть мощностей ЦОД задействовано в режиме Colocation для размещения оборудования заказчиков. В этом ЦОД развернут один из крупнейших в России суперкомпьютеров – МТС GROM.

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теги: ЦОД аттестация искусственный интеллект

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