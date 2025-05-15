Компоненты: MediaTek Dimensity 9400e представлен официально

MForum.ru
15.05.2025,
MediaTek выпустила новый флагманский чипсет Dimensity 9400e. Новинка является усовершенствованной версией 9300+ и может похвастаться улучшенными возможностями Wi-Fi, Bluetooth 6.0 и ИИ, ориентированными на геймеров и продвинутых пользователей.
В модельном ряду производителя MediaTek Dimensity 9400e присоединяется к флагманскому семейству Dimensity, располагаясь ниже 9400 и 9400+, но предлагая почти идентичную мощность с небольшими изменениями.
Созданный на основе 4-нм техпроцесса третьего поколения TSMC, он сохраняет настройку процессора All Big Core: одно ядро Cortex-X4 3,4 ГГц, три ядра Cortex-X4 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 2,0 ГГц в паре с 8 МБ кэша L3 и 10 МБ SLC. 12-ядерный графический процессор Immortalis-G720 MC12 поддерживает аппаратную трассировку лучей, что идеально подходит для игр.
Хотя поддержка памяти снизилась до 8533 МГц LPDDR5X с 9600 МГц у 9300+, 9400e блистает в плане подключения, предлагая Wi-Fi 7,3 Гбит/с (вместо 6,5 Гбит/с) и Bluetooth 6.0 с радиусом действия 5 км в пределах прямой видимости. Он также поддерживает хранилище UFS 4.0 и NeuroPilot SDK, что позволяет использовать искусственный интеллект на устройстве для больших языковых и визуальных моделей, таких как DeepSeek-R1-Distill.
Игры также получают импульс с адаптивной игровой технологией MediaTek HyperEngine и новым преобразователем частоты кадров, сокращающим энергопотребление на 40%. Набрав более 2,45 миллиона баллов на AnTuTu, 9400e станет основой Realme GT 7 (запуск по всему миру 27 мая) и OnePlus Ace5 Racing Edition, оба из которых рекламируют игры со скоростью 120 кадров в секунду.
Смогут ли ИИ и игровые функции 9400e бросить вызов доминированию Snapdragon или это просто шаг вперед по сравнению с 9300+? Хотя цифры большие и впечатляющие, иногда они преувеличивают.
© Антон Печеровый,
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