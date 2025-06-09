Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c

09.06.2025, MForum.ru

Vivo выпустила в Китае новый бюджетный 5G-смартфон Y300c. Новинка доступна в трех цветовых вариантах и оснащена 12 ГБ оперативной памяти. Покупатели могут выбрать между версиями с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти.

Vivo Y300c базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6300, который включает в себя встроенный модем 5G. Это не один из самых быстрых процессоров, но он вполне подходит для повседневного использования.

Vivo Y300c оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2392 x 1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Частота дискретизации сенсора может достигать 300 Гц во время игр.

Емкость аккумулятора Vivo Y300c составляет 6500 мАч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Телефон также предлагает обратную зарядку для питания таких устройств, как беспроводные наушники.

Vivo Y300c оснащен 50-мегапиксельной основной задней камерой и 2-мегапиксельным вспомогательным объективом для эффекта боке. Разрешение фронтальной камеры составляет разрешение 8 МП.

Цена Vivo Y300c стоит около 195 долларов США в Китае, информации о доступности устройства за пределами Поднебесной пока нет.