Искусственный интеллект: МТС в 2024 году потратила 1 млрд рублей на дообучение опенсорсных LLM

MForum.ru
03.06.2025,
Это затраты подразделения MWS AI на дообучение моделей семейства Cotype, их настройку под специализированные бизнес-задачи и вывод в промышленную эксплуатацию.
В основе LLM Cotype первого поколения была опенсорсная французская LLM Mistral, второе поколение Cotype Pro 2 основано на китайской LLM Qwen 2.5. У MWS AI есть и другие LLM, которые использует помощник для написания компьютерного кода – Kodify. Об этом сообщают Ведомости.
Использование в качестве основы опенсорсных зарубежных моделей – способ сэкономить, получить необходимую LLM примерно за 10% от необходимых расходов, если делать все с нуля. Считается, что LLM собственной разработки в России есть только у Яндекса и Сбера.
Для работы LLM (инференса) требуются немалые вычислительные ресурсы – хотя бы несколько тысяч карт класса Nvidia A100. Общее их число у Яндекса и Сбера – порядка 10 тысяч. Другие участники рынка, которые хотят дообучить опенсорсную модель, покупают железо, необходимое для инференса, а для дообучения арендуют вычислительные ресурсы. Скорее всего, в МТС так и поступили.
В целом, если говорить о дообучении опенсорсной модели, то 1 млрд рублей – вполне адекватная задаче сумма, если речь о российском рынке. Это, конечно, намного меньше, чем тратят на обучение передовых моделей зарубежные компании, чьи расходы, если пересчитать их в рубли, измеряются в десятках и сотнях миллиардов. Считается, что расходы только Amazon на разработки в связи с AI в 2025 году достигнут $100 млрд. Даже если эта сумма немного завышена, очевидно, что расходы американских компаний (Amazon, Microsoft, Alphabet и т.п.) на ИИ просто несопоставимы по объемам с тем, что могут инвестировать в эту тему в России.
Тем не менее, эти усилия МТС весьма значимы. От проекта MWS ожидают не какого-то абстрактного лидерства на конкурентном рынке, а практической пользы, поэтому можно говорить о том, что эти вложения рациональны. В теории модель поможет MWS снизить зависимость от зарубежных моделей. У компании есть шанс вернуть инвестиции за счет использования этой модели для автоматизации бизнеса, повышения качества услуг, степени удовлетворенности клиентов компании.
По данным Ассоциации Финтех, в российский рынок AI крупные игроки инвестировали не менее 650 млрд руб. за последние 10 лет. Объем российского рынка AI за 2024 год превысил 780 млрд руб. А до 2030 года, согласно прогнозам, совокупная мощность российских ЦОД AI должна составить более 70 тысяч условных Nvidia A100.
Разрыв с США и Китаем в России пока что помогает сокращать качественная отечественная математика и хорошие алгоритмисты. Но сможет ли этот фактор и далее оставаться существенным, если не будет подтянута современная "матчасть"? Вероятно, ставку следует делать уже на фотонику и квантовые компьютеры.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС искусственный интеллект дообучение инвестиции MWS AI
--
Публикации по теме:
15.05. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 9400e представлен официально / MForum.ru
14.05. [Новости компаний] Искусственный интеллект: MTS AI перенесла в облако процесс обучения и инференса моделей ИИ / MForum.ru
06.05. [Новости компаний] ЦОД: MWS сообщает об аттестации ЦОД Авантаж в Лыткарино по высшему уровню защиты персональных данных / MForum.ru
06.05. [Новости компаний] Искусственный интеллект: В Билайн готовят решения для инференса ИИ-моделей / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X2 Mini и Enco Free4 представлены официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт / MForum.ru
29.05. [ПО] Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G96 замечен на рендерах / MForurm.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 будет базироваться на SoC Exynos 1680 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 10 появился в Индии / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1 / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Pad 7 Ultra с 14-дюймовым OLED-дисплеем и чипсетом Xring O1 / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A25 и Galaxy Tab S6 Lite (2024) обновят до Android 15 с One UI 7 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой планшет Infinix Xpad GT с 13-дюймовым дисплеем 144 Гц и Snapdragon 888 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 30 Pro с Dimensity 8350 Ultimate, экраном 144 Гц и триггерами GT / MForum.ru