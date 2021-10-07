Финтех: Абонентам Билайн начислят кешбэк за инвестиции в Альфа-Капитал

MForum.ru
07.10.2021,
Стартовал очередной совместный проект Билайн и Альфа-Капитал.
В рамках партнерской акции по привлечению инвестиций клиентов Билайн в "Альфа-Капитал", новым клиентам Альфа-Капитал из числа абонентов Билайн предложен подарок в размере 500 руб. за первую инвестицию. Кроме того, на инвестированные средства в течение 30 дней будет начисляться кешбэк в размере 2% от суммы баланса, не более, чем 50 тысяч рублей за весь срок (такой кешбэк "накапает" вам с 2.5 млн руб. инвестиций, согласно условий акции).
Вход для участия в акции - здесь.
«В 2021 году в Билайн выделили отдельное направление «Инвестиции», которое занимается продвижением инвестиционных продуктов партнеров. Нам важно помогать нашим клиентам растить свое благополучие, поэтому мы решили придать импульс взаимодействию с одним из крупнейших игроков на рынке управления активами - компанией «Альфа-Капитал», — прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Евгений Черешнев.
Инвестировать предлагается в один из трех фондов Альфа-Капитал: "Альфа Российские акции", "Альфа Российские облигации" и "Альфа Медицина". Это позволяет клиенту не тратить время на поиск отдельных бумаг и последующее управление портфелем - этим занимаются управляющие фондом. Такой вид инвестирования обычно используют наиболее осторожные клиенты или те, у кого нет времени, опыта или желания самостоятельно работать с акциями.
Сроки проведения акции «Подарок за инвестиции для абонентов «Билайна» — с 15 сентября 2021 г. по 31 декабря 2021 г., «Кешбэк за инвестиции — 3» — с 16 августа 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом Альфа-Капитал инвестиции акции финтех
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