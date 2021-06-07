Акции: Билайн, Локо-Банк и Золотая Корона манят комиссией в 1 рубль

MForum.ru
07.06.2021,
Если вы не являетесь пользователем Локо-Банка, то новое предложение партнеров вряд ли будет вам интересным. Суть предельно проста - при погашении потребительского кредита или пополнениях карты Локо-Банка теперь будет взиматься комиссия в размере 1 рубль вместо 1% ранее (минимум 50 рублей). Такие условия действуют не везде, а только в случае, если пользоваться услугами собственной розницы Билайн. (При оплате автокредита Локо-Банка сохраняется постоянная комиссия 0%).
Это акция, рассказать о ней решили уже когда прошло более половины срока ее действия, возможность сэкономить есть только с 1 мая 2021 года по 30 июня 2021 года. Есть и хорошая новость, воспользоваться предложением можно любое количество раз до 30 июня.
Вносить оплату по кредиту или пополнять карту Локо-Банка (Мир, Visa, Mastercard, Maestro) можно как за себя, так и за другого человека. Что потребуется из документов: паспорт, знание номера пополняемого счета или карты, ФИО получателя. Как правило, начисление денежных средств происходит на следующий рабочий день, но не позднее 3 рабочих дней. В офисах Билайн операция обычно занимает не более 5 минут.
Подробнее об акции можно почитать на сайте Билайн.
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теги: телеком Билайн Вымпелком акции финансовые услуги
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