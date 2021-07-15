Акции: Билайн запустил акцию "3 в 1: по цене смартфона!"

MForum.ru
15.07.2021,
Билайн объявляет о старте акции в рамках которой абонентам предлагается покупать смартфоны Xiaomi в комплекте с пакетом услуг связи и дополнительными товарами/услугами, включая беспроводные наушники, аккумуляторы, карты памяти и портативные колонки.
В акции «3 в 1: по цене смартфона!» представлены смартфоны
В акционный комплект вместе с Xiaomi Redmi Note 9 (64 ГБ) входят опция «4 000 рублей на связь по акции» и дополнительные товары/услуги, стоимостью 3 000 рублей.
Если покупать смартфон вне акции то он обойдется в 16 990 руб, а в рамках акции можно говорить что его стоимость сократится до 10 тысяч (9 990) рублей.
Дополнительные товары можно выбирать из имеющегося ассортимента: защитные пленки и стекло, кабели, чехлы, набор батареек, моноподы, наушники, гарнитуры, авто держатели, чистящие средства, внешние аккумуляторы, карты памяти, USB-накопители, беспроводные наушники, колонки. Вместо дополнительного устройства можно взять дополнительные услуги, например, услугу страхования «Защита экрана», подписки «4в1» | «more.TV» | «START» сроком на 6 месяцев в онлайн сервисе «Билайн ТВ» (12+).
Акция «3 в 1: по цене смартфона!» проводится с 12 июля 2021 года по 15 августа 2021 года. Подробнее.
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теги: телеком Билайн Вымпелком акции розница
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