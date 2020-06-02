Акции: Перевод по системе Золотая Корона примут в розничных салонах. До конца июня это почти ничего не стоит

MForum.ru
02.06.2020,
Финансовые операции давно стали востребованной услугой в салонах связи. Сегодня Билайн сообщает о добавлении еще одной интересной опции - в собственных магазинах Билайн стали доступны новые предложения по переводам по платежной системе Золотая Корона: тариф 0% и комиссия 1 рубль для ряда популярных направлений, включая ближний и дальний зарубеж.
Куда можно отправить перевод за 1 рубль?
В Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, а также по России. Перевод оплачивается и выдается в рублях, без конвертации и идет через Золотую Корону.
Как перевести за 0%?
Достаточно внести в кассу рубли и сказать сотруднику офиса - в какой валюте следует отправить перевод получателю, это могут быть доллары США, евро или национальная валюта страны получения. В ряде стран действуют ограничения, о них спрашивайте в салоне. Курс конвертации устанавливает РНКО "Платежный центр" на момент отправки перевода.
Куда получится отправить перевод за 0% (но с конвертацией валюты)?
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Узбекистан, а также ряд стран дальнего зарубежья.
Исключения: Таджикистан и Киргизия, за переводы в эти страны комиссия - 0.99%, но не более 990 руб при переводе с конвертацией, и 0.99% за перевод с конвертацией.
Тарифы действительны по 30 июня 2020 года. Комиссию вы заплатите в рублях (сумма перевода и комиссии округляется до целого рубля в сторону увеличения; сумма перевода остается неизменной, а комиссия увеличивается на сумму округления). Адреса салонов, где можно воспользоваться переводами: https://koronapay.com/transfers/offline/where-to-make/
Зачем это делается?
Любая розница всегда стремится к расширению спектра оказываемых услуг. С одной стороны, это удобно для потребителя - он знает, что в известной ему точке, как правило, удобно расположенной, в шаговой доступности от транспорта, места работы или дома, он может получить те или иные услуги, которыми пользуется. С другой стороны, это увеличивает нагрузку на площадь точки, увеличивает среднее время ожидания посетителей, что может негативно сказываться на степени удовлетворенности клиентов такой точкой и брендом в целом. В общем, проще говоря, важно не переборщить.
Что можно сказать об этой акции?
Придумано неплохо. Деньги в XXI веке должны ходить с минимальными комиссиями, и необходимые телодвижения для их перевода должны быть минимальными. В этом плане, удобно расположенные салоны связи - подходящий вариант, акция с нулевыми платежами должна привлечь интерес тех, кому бывают нужны переводы в ближний зарубеж. Выбор времени для акции тоже неплохой, в июне больше людей получили возможность или вынуждены выходить на улицу - кто-то сможет реализовать отложенную из-за самоизоляции возможность перевода денег. В акции принимают участие все основные российские операторы - ВымпелКом, а также МТС и МегаФон. Оценив удобство перевода из операторского салона, люди, возможно, продолжат пользования этими услугами и после завершения срока акции, предполагаю, что на это и делается ставка.
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теги: Билайн ВымпелКом финансы услуги денежные переводы
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