Акции: Билайн предлагает Samsung Galaxy A51 за 399 рублей в месяц и другие скидки

MForum.ru
09.12.2020,
Сезон новогодних скидок открыт. Билайн обещает возможность приобрести смартфоны Samsung Galaxy со скидкой более 50%. Скидки действуют при условии покупки устройств в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами.
Сервис адресован всем, кому требуется найти подходящую локацию для открытия новой точки продаж. Это не только частный бизнес, но и госинституты, им это поможет развивать социальную и туристическую инфраструктуры.
В акции участвуют 23 модели линейки Samsung Galaxy, включая бюджетные и флагманские модели.
Приобретать предлагается комплекты, например, Samsung Galaxy A51 64ГБ предлагается в комплекте стоимостью 21 490 рублей, в который кроме смартфона входят также: тариф из линейки Близкие люди, опция "6500 рублей на связь по акции" на 12 месяцев, а также дополнительные товары на сумму не менее 5414 рублей (это могут быть детские часы, услуга "защита экрана", подписка на more.tv) Столько же стоит только смартфон, если брать его не по акции. Смартфон можно приобретать и в кредит.
Акция проходит до 17 января 2021 года (количество товаров ограничено). Больше информации об акции, правилах, ограничениях, моделях и тарифах, а также о дополнительных товарах: moskva.beeline.ru
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теги: Билайн ВымпелКом акции розница Samsung смартфоны
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