B2B: Lamoda интегрировала adtech платформу билайн для продвижения селлеров и брендов

MForum.ru

B2B: Lamoda интегрировала adtech платформу билайн для продвижения селлеров и брендов

24.07.2023, MForum.ru

Как ожидается, платформа позволит селлерам и брендам, торгующим на Lamoda, привлечь больше покупателей. Таргетированная реклама ведет покупателей с внешних ресурсов на сайт Lamoda - к товару селлера или бренда. Платформа оснащена разнообразным рекламным инвентарем. Качество таргетинга обеспечивается на основе обезличенных данных Lamoda о поведении пользователей.

 

 

Технологической основой adtech-платформы является программатическая платформа OTM, интегрированная с DMP (платформой управления данными) ритейлера, в этом кейсе - с DMP Lamoda.

Интегрированные данные Lamoda о клиентах включают: лог покупок, поисковые запросы, интерес к брендам, чек, частота покупок, предпочитаемый ассортимент, корзина. Таргетинг на внешних площадках строится на этих данных. По статистическим оценкам Lamoda совместный проект с beeline дает возможность селлерам и брендам продвигаться среди 20+ млн уникальных клиентов.

Совместное решение Lamoda и билайн обеспечивает для брендом и селлеров размещения рекламы по модели White Label, сервис предоставляется в интерфейсе Lamoda на базе технического решения OTM.

Инвентарь включает тысячи качественных ресурсов - от развлекательных порталов и сайтов до сайтов СМИ, сервисов объявлений, мобильных приложений и так далее. ВымпелКом заявляет о потенциале в 35+ млрд рекламных показов в день на 520+ млн уникальных устройств.

Рекламные кампании можно "приземлить" в любой раздел Lamoda: каталог, на карточку товара, на страницу бренда (shop-in-shop), страницу акции и т.п. Поскольку воронка завершается на ресурсах Lamoda, по ней дается детальная статистика, вплоть до информации о покупках по рекламным активностям.

Создание и управление кампаниями доступны для брендов и селлеров из личного кабинета. В том числе выбор предустановленных сегментов аудитории. Можно также заказать у Lamoda формирование специализированного сегмента, отвечающего индивидуальные запросы от брендов.

«Проект реализует модель монетизации Off-Site: ритейлер переходит от ручной открутки кампаний через кабинеты сторонних систем к полноценному предоставлению клиентам прозрачной рекламной платформы. Это позволяет ритейлеру масштабировать работу с клиентами по рекламным кампаниям и больше зарабатывать. В свою очередь, бренды получают доступ к новым знаниям для эффективного таргетирования и – одновременно с этим – возможность дотянуться до целевого сегмента за счет обширного рекламного инвентаря. Благодаря удобному функционалу покупок на стороне ритейлера увеличивается число конверсий. Для конечных пользователей реклама более целевая и упрощает покупку товара, что положительно влияет на пользовательский опыт», – комментирует Сергей Соловьев, директор по продуктам ОТМ, билайн.

Lamoda, безусловно, интересный и значимый клиент для adtech направления билайн. Может оказаться, что это партнерство повысит интерес к adtech-платформе оператора.

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теги: Вымпелком билайн adtech B2B

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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