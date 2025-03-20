ИИ: Билайн adtech представил ИИ-помощника для создания текстов таргетированных SMS-рассылок

20.03.2025, MForum.ru

Операторы сотовой связи давно превратились в крупные IT-бизнесы. А какой сейчас IT-бизнес без ИИ? Новый сервис Билайн adtech предоставляется для клиентов платформы билайн.ПРОдвижение и позволяет создавать набор текстов, призванных привлечь внимание целевой аудитории и повысить эффективность кампании.

На основе введенных пользователем данных: описания товара или услуги, целевой аудитории, призыв к действию, наличие скидки или промокода, ИИ генерирует до 10 вариантов текста для таргетированной SMS-рассылки. Клиенту остается выбрать один из предложенных вариантов, либо скомбинировать текст из нескольких или доработать выбранный.

ИИ в своей работе учитывает как общие требования к рекламным текстам, так и информацию, представленную клиентам.

ИИ помощник нацелен на поддержку в подготовке кампании, позволяя сэкономить время и избежать ошибки. Не ставилась задача заменить профессиональных копирайтеров, ИИ лишь помогает создавать качественные тексты, упрощая процесс и повышая его эффективность.

Новый инструмент доступен на сайте билайн.ПРОдвижение, им может воспользоваться любой зарегистрированный пользователь.

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теги: ВымпелКом Билайн искусственный интеллект B2Bуслуги

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