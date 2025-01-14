Искусственный интеллект: B2B: МТС Web Services запустила сервис для безопасной работы ИИ с персональными данными

14.01.2025, MForum.ru

Виртуальная вычислительная инфраструктура на базе GPU, доступ к которой предоставляется в рамках сервиса, аттестована по 1-му уровню защищенности. Сервис позволит компаниям безопасно работать в облаке с ИИ, для обучения которого используются персональные данные (ПДн). Кроме виртуальной инфраструктуры, МТС Web Serviced предоставляется клиентам специальное ПО для взаимодействия с ML-моделями.

В сервисе можно обрабатывать любые персональные данные - от контактной информации до биометрии, медицинских данных и т.п. Все это можно будет использовать для обучения ИИ.

С помощью сервиса можно создать, например, ML-модель, способную помочь врачу в постановке диагнозов и проведении исследований на основе данных пациентов. Или модель ИИ, позволяющую работать с покупателями на основе собранной информации. Запускать чат-боты, собирающие персональные данные.

Для обучения моделей ИИ на персональных данных клиенты услуги смогут использовать уже готовую для работы ML-платформу MWS, либо развернуть в облаке собственное ПО для обучения ИИ и собственные ML-модели.

Сервисом могут воспользоваться любые компании, работающие с персональными данными. Но большее внимание к услуге МТС ожидает в таких сферах как здравоохранение, ритейл, e-commerce и финансы.

«Важность искусственного интеллекта растёт с каждым годом. Только за последний год продажи мощностей для его обучения выросли почти в четыре раза. Увеличивается и число собираемых компаниями персональных данных. Их анализ с помощью ИИ может помочь оптимизировать бизнес-процессы предприятий и значительно увеличить прибыль. При этом чтобы работать с ПДн, необходимо соблюдать требования по их безопасной обработке. Новый сервис позволит бизнесу не заниматься защитой данных самостоятельно, передав данные функции в облако. В рамках одного окна предприятия получат все необходимые для работы с ИИ инструменты: от защищённых для работы с ПДн вычислительных мощностей до специализированного ПО для обучения ML-моделей», - отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.

В 2024 году МТС активно развивала инфраструктуру GPU для облачного ИИ, были, в частности, запущены еще два кластера - в ЦОД Федоровский в Санкт-Петербурге и в ЦОД GreenBushDC в Подмосковье. Это нарастило GPU-мощности MWS на 40%.

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теги: МТС искусственный интеллект облачные услуги облачные сервисы

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