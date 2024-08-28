Искусственный интеллект: МТС запустила еще 2 кластера на базе GPU для облачного ИИ

MForum.ru
28.08.2024,
Компания МТС Web Services сообщает о запуске еще двух кластеров виртуальной инфраструктуры с графическими ускорителями – в ЦОД Федоровский в Санкт-Петербурге и в ЦОД GreenBushDC в Подмосковье.
Это нарастило GPU-мощности MWS на 40%.
Запуск новых мощностей позволит МТС предоставлять больше услуг для российских компаний, которым необходимо ускорить обучение и инференс ИИ- и ML-моделей (модели размещаются в облаке MWS). Работать с такой моделью можно из любой точки страны.
До конца 2024 года в MWS собираются развернуть платформу для разработки, обучения и развертывания ML-моделей; готовые модели ИИ для различных индустрий, доступные через API; ИИ-сервисы по модели SaaS.
«Все больше российских компаний переносят работу с ИИ в облако. Это связано с тем, что для обучения современных больших языковых моделей и обеспечения их работоспособности требуется огромное количество вычислительных ресурсов, а также привлечение дорогостоящих специалистов. Не каждая компания может позволить себе такие инвестиции. Для удовлетворения растущего спроса бизнеса MWS на 40% увеличила GPU-мощности, доступные клиентам. А до конца года эта цифра увеличится еще в 3-4 раза. Мы стремимся, чтобы как можно больше компаний вне зависимости от их величины получили возможность обучать и внедрять в бизнес свои AI-модели», - отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.
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теги: МТС искусственный интеллект облачные услуги облачные сервисы
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