Искусственный интеллект: МТС запустила еще 2 кластера на базе GPU для облачного ИИ

28.08.2024, MForum.ru

Компания МТС Web Services сообщает о запуске еще двух кластеров виртуальной инфраструктуры с графическими ускорителями – в ЦОД Федоровский в Санкт-Петербурге и в ЦОД GreenBushDC в Подмосковье.

Это нарастило GPU-мощности MWS на 40%.

Запуск новых мощностей позволит МТС предоставлять больше услуг для российских компаний, которым необходимо ускорить обучение и инференс ИИ- и ML-моделей (модели размещаются в облаке MWS). Работать с такой моделью можно из любой точки страны.

До конца 2024 года в MWS собираются развернуть платформу для разработки, обучения и развертывания ML-моделей; готовые модели ИИ для различных индустрий, доступные через API; ИИ-сервисы по модели SaaS.

«Все больше российских компаний переносят работу с ИИ в облако. Это связано с тем, что для обучения современных больших языковых моделей и обеспечения их работоспособности требуется огромное количество вычислительных ресурсов, а также привлечение дорогостоящих специалистов. Не каждая компания может позволить себе такие инвестиции. Для удовлетворения растущего спроса бизнеса MWS на 40% увеличила GPU-мощности, доступные клиентам. А до конца года эта цифра увеличится еще в 3-4 раза. Мы стремимся, чтобы как можно больше компаний вне зависимости от их величины получили возможность обучать и внедрять в бизнес свои AI-модели», - отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.

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теги: МТС искусственный интеллект облачные услуги облачные сервисы

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