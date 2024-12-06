ЦОД: МТС Web Services сообщает о начале работ по расширению мощностей ЦОД GreenBuschDC

MForum.ru

ЦОД: МТС Web Services сообщает о начале работ по расширению мощностей ЦОД GreenBuschDC

06.12.2024, MForum.ru

Это один из 15 собственных ЦОД МТС, 5 из которых расположены в Московском регионе, остальные - в С.-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Самаре, Краснодаре. GreenBuschDC, это расположенный в Зеленограде ЦОД среднего размера. Его запустили еще в 2018 году, он рассчитан на общую проектную мощность 19 МВт, в его структуре 3 независимых модуля общей площадью 5220 км.м. Пока что работает один из трех модулей Tier III емкостью в 600 стойко-мест. Исходя из проектной мощности, нетрудно сделать вывод, что речь идет о стойко-местах с подведением 10 кВт, что позволяет устанавливать в них сервера с графическими ускорителями.

 

 

Сейчас идет расширение – подготовка к запуску 2-го модуля. Это добавит еще 650 стойко-мест, что нарастит их общее количество до 1250. Работы по расширению планируется завершить летом 2025 года.

В новых стойках МТС Web Services продолжит размещать собственное оборудование виртуальной инфраструктуры с GPU. На ее основе компания будет предоставлять спектр облачных услуг: от виртуальной инфраструктуры до бэкапов и объектного хранилища, а также платформенные сервисы (PaaS) вроде систем управления базами данных - и бизнес-приложения, готовые к работе из облака (SaaS).

«MWS обладает одной из крупнейших и самых геораспределенных сетей дата-центров в России. Их мощности используются для предоставления облачных и телеком-сервисов МТС. Мы непрерывно строим новые и расширяем существующие ЦОДы для удовлетворения растущих потребностей компании в новых мощностях. После завершения строительства GreenBushDC будет вмещать более 1250 серверных стоек. По мере их заполнения мы планируем расширить ЦОД еще на 30%», — отметил руководитель центра сервисов ЦОД МТС Александр Тишкин.

Доля МТС на рынке инфраструктуры облачных сервисов – порядка 7%. Учитывая активное строительство ЦОД, вряд ли запуск этого модуля существенно изменит долю компании на рынке, но расширит возможности компании по оказанию услуг. Активность МТС по наращиванию собственной вычислительной инфраструктуры отвечает тренду на рост востребованности ЦОД ИИ.

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теги: МТС искусственный интеллект облачные услуги облачные сервисы ЦОД центры обработки данных

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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