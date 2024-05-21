ЦОД: ВымпелКом станет крупным клиентом ЦОД Key Point в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области

MForum.ru
21.05.2024,
МТС улучшила качество indoor мобильной связи на территории ТРЦ Небо в московском районе Солнцево Западного административного округа.
Beeline cloud (ВымпелКом) станет крупным клиентом нового ЦОД, который строит партнер компании - ГК Key Point в Новосибирской области. Компания известна своими планами по развертыванию ЦОД более, чем в 30 городах РФ в период до 2028 года. В рамках этого проекта уже развернуты ЦОД в Екатеринбурге (300 стоек) и в Приморском крае (800 стоек) - в каждом из них присутствует ВымпелКом в качестве заказчика.
В феврале запущена первая очередь дата-центра компании в Новосибирской области, емкостью 440 стоек по 7 кВт (планировалось 5 кВт, но спрос на энерговооруженность ЦОДа растет). В дальнейшем емкость должна вырасти до 880 стоек, а мощность - до 11 МВт (ранее предполагалось до 8 МВт). Инвестиции в проект ранее оценивались на уровне 2.5 млрд руб.
ЦОД уже прошел сертификацию Uptime Institute на соответствие требованиям Tier III.
Билайн участвует в проектах KeyPoint в качестве "якорного" потребителя услуг. Кроме того, компания станет поставщиком телеком-услуг для клиентов ЦОД. ВымпелКом передал партнеру право на участок под сооружение ЦОД.
ЦОД будет подключен тремя независимыми ВОЛС, что должно обеспечить необходимую надежность и бесперебойность его подключенности.
По заявлению компаний, этот ЦОД - самый большой в Сибирском регионе.
Для IT-компании, да и для современного телеком-оператора, вооруженность ЦОДами, доступность необходимых вычислительных мощностей - это показатель конкурентоспособности. В этом плане операторам большой тройки пока что далеко до Ростелекома с его порядка 22 тысяч стоек. Можно спорить о том, какая модель прогрессивнее - владельческая или партнерская, но я думаю, что операторы Б3 постараются и далее наращивать свои ЦОД, особенно с учетом виртуализации инфраструктуры и общего тренда на цифровизацию, а также BigData, краевых вычислений, ИИ, кибербеза и прочих прелестей "дивного нового мира",
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теги: ЦОД Новосибирская область Билайн ВымпелКом beeline cloud data-центры центры обработки данных
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