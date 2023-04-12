ЦОД: ВымпелКом и Key Point запустят ЦОД в Новосибирске до конца 2023 года

MForum.ru
12.04.2023,
ВымпелКом продолжает активное сотрудничество с ГК Key Point в области строительства ЦОД. Очередной совместный проект - сооружение ЦОД на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Емкость нового дата-центра составит 880 ИТ-стоек.
Photo by Lars Kienle on Unsplash
11 апреля состоялась церемония закладки первого камня в фундамент сооружаемого в Новосибирске ЦОД, первая очередь которого планируется к запуску в декабре 2023 года. Планируется сертифицировать этот ЦОД на соответствие требованиям Tier III.
Компания билайн бизнес выступает одним из ключевых партнеров проекта. Оператор передает новосибирскому подразделению Key Point право на участок, где возводится дата-центр, также билайн бизнес обеспечит необходимую техническую поддержку с организацией внешних инженерных коммуникаций. В свою очередь ВымпелКом получит возможность размещения части своего технологического оборудования на мощностях нового ЦОД в Новосибирске и станет одним из крупнейших клиентов.
Общая проектная мощность ЦОД - 8 мВт, емкость первой очереди - 440 стоек по 5 кВт нагрузки, второй - также 440 стоек. Планируемый общий объем инвестиций - 2,5 млрд рублей. Генеральным проектировщиком и подрядчиком объекта является компания «Свободные Технологии Инжиниринг», технический консалтинг осуществляет компания «Ди Си Квадрат». В декабре 2022 года Вымпелком и Кей Поинт подписали соглашение по созданию ЦОД под Владивостоком, в Новосибирске и Екатеринбурге, в январе 2023 года был запущен ЦОД под Владивостоком, также на 880 стоек на мощность 10 кВт. Это проект среднего уровня сложности.
ГК KeyPoint в июне 2022 года анонсировала проект строительства региональной сети ЦОД, предусматривающий строительство объектов более, чем в 30 городах в РФ в ближайшие 6 лет. Мощности ЦОД с каждым годом все более востребованы.
Максим Шарков, региональный директор Восточного региона билайна: «Tier III - это высочайший стандарт надёжности и знак качества услуг на базе инфраструктуры ЦОД. С открытием в Новосибирске ЦОД такого уровня цифровые услуги для жителей региона станут более доступными, их качество вырастет, а процесс запуска новых сервисов существенно ускорится. Это уже не первый проект, где «ВымпелКом» выступает партнером Key Point. Открытие ЦОД в Новосибирске станет важным шагом не только на пути к улучшению сервиса наших абонентов, но и позволит увеличить безопасность хранения и обработки данных, что крайне актуально в современных реалиях. Уверен, региональный бизнес также высоко оценит возможность размещения своей инфраструктуры на базе ЦОД».
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теги: ЦОД data center ВымпелКом билайн бизнес Новосибирск Новосибирская область
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