Развитие сетей: МТС в Амурской области - компания завершила работы в селе Дальневосточное в рамках УЦН

MForum.ru
15.07.2025,
МТС сообщает о завершении работ в рамках программы УЦН в Ромненском округе Амурской области - более 200 жителей села получили доступ к услугам голосовой связи и мобильного интернета.
«Качественная связь помогает сделать жизнь на селе комфортнее, поэтому мы постоянно расширяем сеть в муниципальных округах Амурской области. В рамках проекта по устранению цифрового неравенства нам удалось подключить Дальневосточное к сети МТС», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.
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теги: Амурская область МТС развитие сетей УЦН
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