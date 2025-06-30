Развитие сетей: МТС в Амурской области - сеть LTE появилась в селе Симоново

MForum.ru
30.06.2025,
Симоново - совсем небольшое село на берегу реки Амур, в нем сейчас живет около 100 человек. История села такова - в 1871 году случилось наводнение, которое практически смыло казачий поселок Казакевичево. Казаки вынуждены были перебраться на возвышенность, где основали новое поселение. В этом переселении и создании нового жилья людям помог генерал российской императорской армии, начальник сибирского корпуса топографии Михаил Иванович Симонов. В его честь и назвали новое село.
«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населённых пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. Только за прошлый год жители Успеновки, Павловки, Солнечного, Троицкого, Лугового, Ушаково, Кувыкты, Кузнецово, Камышенки и Гуран получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Мы продолжаем расширять географию», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.
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теги: Амурская область МТС развитие сетей
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