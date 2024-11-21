Развитие сетей: МТС в Амурской области - расширено покрытие в пригороде Белогорска

21.11.2024, MForum.ru

МТС сообщает о технических работах по расширению покрытия сети LTE в селе Никольское. По данным компании средние скорости мобильного интернета на территории села выросли на 20%, но до каких значений - не сообщается. Улучшения могут ощутить порядка 1,5 тысяч жителей одного из старейших сел в Белогорском округе. Кроме того, изменения актуальны для всех, кто пользуется проходящей через Никольское магистральной трассой, соединяющей с Белогорском деревни: Ключи, Киселеозёрка, Светиловка, Великокнязевка.





«Скоростной мобильный интернет сегодня является важной составляющей жизни каждого из нас. Даже при выборе места загородного отдыха немалую роль играет наличие связи – для общения, развлечений, связаться с экстренными службами. МТС проводит работы по строительству новой и модернизации существующей телеком-инфраструктуры на всей территории области, чтобы амурчане чувствовали себя комфортно и дома, и на отдыхе. Так, совсем недавно было завершено строительство волоконно-оптической линии связи Зея-Береговой в Зейском округе. Это позволило значительно повысить стойкость сети LTE в прибрежных поселках вокруг Зейского водохранилища, а также значительно увеличить скорость мобильного интернета», – рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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теги: Амурская область МТС развитие сетей

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