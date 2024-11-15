Развитие сетей: МТС в Амурской области - оператор построил ВОЛС к Зейскому водохранилищу

MForum.ru
15.11.2024,
МТС завершила сооружение волоконно-оптической линии связи к поселку Береговой на севере Амурской области. Запуск ВОЛС протяженностью в 140 км позволил нарастить канал передачи информации с 1 до 10 Гбит/с в направлении Зейского водохранилища.
Строительство ВОЛС проходило в сложных природных и климатических условиях, в условиях труднопроходимой амурской тайги с большим количеством рек. Над самой крупной из них, Гилюем, ВОЛС проходит по воздушному переходу.
Новая телеком-инфраструктура обеспечит надежную работу мобильной сети в поселках Береговой, Хвойный и Снежнегорский, позволит нарастить доступные жителям скорости.
«Зейский округ – важный промышленный регион, где расположены горнорудные, транспортно-логистические и лесозаготовительные предприятия. Надежная связь и скоростной мобильный интернет необходимы для экономики округа, внедрения инновационных технологий добычи полезных ископаемых, поиска и разработки новых месторождений. Запущенная волоконно-оптическая линия связи, повышает емкость сети, что особенно важно в туристический сезон, когда пляжи Снежногорска принимают сотни отдыхающих, а рыбаки и охотники отправляются за трофеями на берега многочисленных заливов и бухт Зейского водохранилища. Надежная связь, это не только развлечение и возможность поделиться с друзьями фото добычи, но и безопасность отдыхающих и местных жителей», – рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.
МТС продолжает наращивать телеком-инфраструктуру в северных районах Амурской области. Так, ранее был проложен ВОЛС на участках: Сковородино-Джалинда, Тыгда-Зея и Невер-Соловьёвск, что позволило увеличить скорость мобильного интернета, и повысить стабильность работы сети, а также заложить фундамент для цифровой трансформации отдаленных территорий региона.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: рефарминг Амурская область МТС развитие сетей
--
Публикации по теме:
01.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - модернизировано оборудование в селе Овсянка Зейского района / MForum.ru
18.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - завершена модернизация телеком-оборудования в Свободном / MForum.ru
05.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области провел модернизацию LTE сети на станции Ерофей Павлович / MForum.ru
03.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - в Олёкме скорости выросли на 50%, как и запас емкости сети / MForum.ru
13.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон запустил 4G на объектах Транснефти в Приморье / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru
07.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о чипсете Kirin 9100 / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Honor 300 с зарядкой 100 Вт замечен в базе 3С / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен прочный Honor X9c с аккумулятором емкостью 6600 мАч и камерой 108 Мп / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT7 Pro — флагман с режимом подводной фотосъемки / MForum.ru
05.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024) / MForum.ru
04.11. [Новинки] Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru