Развитие сетей: МТС в Амурской области - оператор построил ВОЛС к Зейскому водохранилищу

15.11.2024, MForum.ru

МТС завершила сооружение волоконно-оптической линии связи к поселку Береговой на севере Амурской области. Запуск ВОЛС протяженностью в 140 км позволил нарастить канал передачи информации с 1 до 10 Гбит/с в направлении Зейского водохранилища.

Строительство ВОЛС проходило в сложных природных и климатических условиях, в условиях труднопроходимой амурской тайги с большим количеством рек. Над самой крупной из них, Гилюем, ВОЛС проходит по воздушному переходу.





Новая телеком-инфраструктура обеспечит надежную работу мобильной сети в поселках Береговой, Хвойный и Снежнегорский, позволит нарастить доступные жителям скорости.

«Зейский округ – важный промышленный регион, где расположены горнорудные, транспортно-логистические и лесозаготовительные предприятия. Надежная связь и скоростной мобильный интернет необходимы для экономики округа, внедрения инновационных технологий добычи полезных ископаемых, поиска и разработки новых месторождений. Запущенная волоконно-оптическая линия связи, повышает емкость сети, что особенно важно в туристический сезон, когда пляжи Снежногорска принимают сотни отдыхающих, а рыбаки и охотники отправляются за трофеями на берега многочисленных заливов и бухт Зейского водохранилища. Надежная связь, это не только развлечение и возможность поделиться с друзьями фото добычи, но и безопасность отдыхающих и местных жителей», – рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

МТС продолжает наращивать телеком-инфраструктуру в северных районах Амурской области. Так, ранее был проложен ВОЛС на участках: Сковородино-Джалинда, Тыгда-Зея и Невер-Соловьёвск, что позволило увеличить скорость мобильного интернета, и повысить стабильность работы сети, а также заложить фундамент для цифровой трансформации отдаленных территорий региона.

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теги: рефарминг Амурская область МТС развитие сетей

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