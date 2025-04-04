Развитие сетей: МТС в Амурской области - LTE появилась в Верхнеильиновке

MForum.ru
04.04.2025,
МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Верхнеильиновка Завитинского округа на базе отечественной БС Иртея. Покрытие 4G получили более 150 местных жителей и работников фермерских хозяйств. По данным оператора, покрытие обеспечено на всей территории населенного пункта, оно охватывает как жилые дома, так и дом культуры, фельдшерский пункт и почту.
Верхнеильиновка расположена в 25 км от федеральной трассы Амур и в 29 км от окружного центра, города Завитинска, неподалеку от Завитинского заказника.
«МТС продолжает расширять сеть LTE в Амурской области, устраняя цифровое неравенство в малых и отдаленных населенных пунктах региона. Благодаря телеком-оборудованию отечественного вендора мы обеспечили современными услугами связи жителей Верхнеильиновки, которые теперь могут пользоваться всеми цифровыми сервисами: от мессенджеров и маркетплейсов до онлайн-банков и кинотеатров. В ближайшее время «ИРТЕЯ» будет запущена еще в семи районах области», - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.
Первая в Амурской области БС Иртея (LTE 1800) была развернута в селе Новинка. В целом на Дальнем Востоке БС этого производителя можно встретить в Бурятии, Приморском и Хабаровском краях.
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теги: Амурская область развитие сетей МТС
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