Фиксированный доступ: МТС в Амурской области: к гигабитному интернету подключено почти 500 домов

19.05.2025, MForum.ru

Более 50 тысяч семей, проживающих в центральной части Благовещенска получили возможность доступа к гигабитному интернету и сервисам экосистемы МТС.

Гигабитная сеть МТС развернута в центральной части города и в густонаселенных микрорайонах: втором и третьем, а также в микрорайонах Солнечный, Подсолнухи и Тепличный. Скоростной домашний интернет заработал в жилых домах на улицах Зейская, Ленина, Амурская, Политехническая, Горького, Шимановского, Кузнечная, Игнатьевское шоссе, Воронкова, Василенко, Институтская, Студенческая и Тепличная.

«В Благовещенске ежегодно возводятся десятки многоквартирных жилых домов, появляются новые микрорайоны. Новосёлы, заезжая в новую квартиру, подключают большое количество гаджетов и смарт-устройств, элементов умного дома, датчиков и камер видеонаблюдения. Такой объем устройств требует подключения к сети с высокими скоростными характеристиками, чтобы обеспечить работу всех устройств в сети без зависаний и задержек. Поэтому мы ведём работу по развитию фиксированной сети, чтобы благовещенцы и жители Амурской области могли выходить в интернет на комфортных интернет-скоростях для учебы, работы, игр и отдыха», - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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теги: МТС Амурская область фиксированный доступ

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