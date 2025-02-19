Развитие сетей: МТС в Амурской области - проведено масштабное обновление сети в 33 населенных пунктах, на очереди - Благовещенск

MForum.ru
19.02.2025,
МТС сообщила о завершении очередного этапа работ по обновлению инфраструктуры сети в Амурской области. По данным компании, по итогам этого этапа, скорость мобильного интернета примерно для 40% жителей области выросла на треть.
Обновленная сетевая инфраструктура развернута в 33 населенных пунктах области, среди которых Белогорск, Райчихинск, Свободный, Шимановск, Завитинск, Сковородино, Зея, Магдагачи, Архара, Новобурейский, Серышево, Ерофей Павлович, Февральск. Скорости мобильного интернета и ёмкость сети LTE выросли также для жителей малочисленных сёл, например, Черниговки, где живет почти 400 человек. Добавление новых частот позволило снизить нагрузку на сетевое оборудование, улучшить скоростные и качественные параметры - проще говоря, это должно положительно сказаться на доступности услуг оператора.
«МТС проводит масштабную модернизацию сети в Амурской области, в ходе которой для пользователей экосистемы будет увеличена скорость передачи данных. Особое внимание уделяется местам наибольшей концентрации активных пользователей интернета – это транспортные узлы и магистрали, туристические локации и крупные населенные пункты области. Мы продолжаем развивать и совершенствовать сетевую инфраструктуру региона, и в ходе следующего этапа модернизации будет обновлена и расширена LTE-сеть в областной столице», - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.
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теги: МТС развитие сетей Амурская область
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