Развитие сетей: МТС в Амурской области - первая в регионе БС Иртея запущена в Новинке

MForum.ru
24.03.2025,
МТС сообщает о запуске первой отечественной базовой станции Иртея в Амурской области. Оборудование LTE 1800 развернуто в селе Новинка Благовещенского района. Компания собирается запустить еще 10 отечественных БС в области "в ближайшее время".
В Новинке новая БС обеспечивает покрытие на всей территории села, а также у местного водопада. Построенная в начале XX века запруда для водяной мельницы давно разрушена, на ее месте остался лишь ручей, тем не менее это место известно многим под названием "водопад в Новинке".
Скорость мобильного интернета также увеличилась на станции Решетиха – небольшом, но важном железнодорожном узле на пути между Нижним Новгородом и Гороховцом.
«Запуск базовой станции в Новинке позволил нам усилить мобильную сеть на данном участке. В селе часто совершают транзитную остановку водители легковых и грузовых автомобилей, следующих в Свободный и другие населенные пункты на севере области. Скоростной мобильный интернет позволяет обновлять навигационные карты, совершать видеозвонки коллегам или друзьям, а также загружать фильмы и обновлять музыкальные плейлисты. В ближайшее время мы ещё запустим отечественные базовые станции в Мазановском, Серышевском, Архаринском, Завитинском, Октябрьском и других округах Амурской области, что позволит нам расширить LTE сеть в отдаленных уголках области», - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.
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теги: МТС Амурская область развитие сетей
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