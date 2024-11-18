Развитие сетей: МегаФон в Амурской области - покрытие LTE улучшено в Шимановске и Широком

MForum.ru
18.11.2024,
После расширения телеком-инфраструктуры МегаФон, покрытие LTE есть во всех районах города, а его связность повысилась. В частности, доступ на скорости до 30 Мбит/с появился в районе улицы Партизанская, где ранее сигнал был слабым, включая помещения на первом этаже зданий.
В Шимановске постоянно живет более 16 тысяч человек, многие жители города работают на расположенном в 35 километрах от города космодроме Восточный. Кроме того, здесь проходит Транссибирская магистраль, а рядом с городом - федеральная трасса Амур, связывающая Читу и Хабаровск.
«Модернизация LTE в Шимановске — всего лишь один из этапов работы наших специалистов по улучшению качества связи в Амурской области. В этом году мы обновили существующие и включили в работу новые телеком-объекты более, чем в 10 населенных пунктах региона, в том числе в Тынде, Казанке, Большой Сазанке, Казачьем. Также обновили нашу сеть в поселке Широкий. Аналитика показывает, что мобильный интернет в этом небольшом поселке востребован пользователями. В месяц на приложения, мессенджеры и просмотр видео один абонент здесь тратит около 20 гигабайт, что сопоставимо со средними показателями для жителя города», — рассказал директор МегаФона в Амурской области Максим Дудкин.
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теги: МегаФон развитие сетей Амурская область
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