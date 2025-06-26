Развитие сетей: МТС в Амурской области - проведен рефарминг в поселке Магдагачи

26.06.2025, MForum.ru

За счет проведенных МТС работ по перераспределению частот в пользу LTE, скорость мобильного интернета выросла на 50% на всей территории поселка. В частности, позитивные изменения в качестве работы сети могут ощутить микрорайоны Верхний и Нижний городок, Северный, центр с плотной жилой застройкой, спальные районы и пригород. По данным компании, скорость интернет-доступа выросла в районе стадиона Локомотив.

«Мы проводим обновление сети на территории всей Амурской области. В связи с ростом нагрузки на сеть и активным использованием интернет-сервисов местными жителями, вахтовыми работниками и путешественниками, транзитом следующих через Магдагачи по автодороге «Амур» или по Транссибу, мы реализовали ряд технических возможностей для увеличения скорости мобильного интернета и расширения ёмкости сети. Это повышает комфорт и открывает новые цифровые возможности для жителей и гостей области», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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теги: Амурская область развитие сетей МТС